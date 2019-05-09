Жена осужденного Павла Мамаева Алана тяжело переживает приговор мужу, который был оглашен 8 мая. По решению суда футболист будет отбывать реальный тюремный срок ближайшие 6,5 месяца. Алана выложила сразу два поста в Instagram. К первому был прикреплен ее снимок из суда и подпись «Это был один из самых сложных дней», а второй состоял из их с мужем совместных снимков.

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В комментариях нашлись сочувствующие, но часть фолловеров была настроена критично.

«Он что умер? Зачем такой коллаж?»

«Ой. Ничего страшного. Посидят, подумают и узнают нужна ли им еще раз корона или нет. А то смотрю кулаки чешутся у кого-то»

«Курицы! Посмотрите их поведение, когда их дисквалифицировали, как они себя в Монте Карло вели»

«К чему эти ужимки гопника и дамы полусвета?!» — острят подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о приговоре, который вынесли Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Защита футболистов с решением не согласна и будет обжаловать постановление суда.