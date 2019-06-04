Игорь Сечин указал на репутационные потери России после инцидента с «Дружбой»

Глава корпорации «Роснефть» Игорь Сечин сообщил, что компания доверяет «Транснефти» в части компенсации убытков, вызванных загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба». 19 апреля 2019 года принимающая сторона — Белоруссия, — заметила, что качество нефти в трубопроводе «Дружба» резко ухудшилось. 30 апреля Минск прекратил закупки топлива из России, и в тот же день выяснилось, что загрязнение было совершено умышленно.

Игорь Сечин подчеркнул, что инцидент с загрязнением нефти негативно повлиял не только на имидж «Роснефти», но и на образ России в целом. В частности, инцидент оказал влияние на стабильные поставки российского сырья потребителям в Европе, которые были вынуждены закупать недополученные объемы иными маршрутами.

«На данном этапе самое главное — восстановить поставки чистой нефти…в сторону наших потребителей в Западной Европе» , — обозначил Сечин.

Также глава «Роснфети» пояснил: «Транснефть» заверила, что компенсирует убытки, понесенные всеми сторонами в полном объеме.

«Мы им верим в этом смысле и надеемся, что так и произойдет» , — резюмировал Сечин в ходе годового собрания акционеров госкомпании в Санкт-Петербурге во вторник, 4 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты согласовали план по поставкам нефти по «Дружбе».