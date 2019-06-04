51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в мини-платье с глубоким декольте

Американская актриса Памела Андерсон даже в 51 год продолжает сводить с ума публику своей безупречной фигурой. Кажется, что годы кинозвезде совсем не подвластны: все такие же короткие юбки, глубокие декольте и экстравагантные наряды, как в 90-х годах, когда она считалась секс-символом США.

Instagram @pamelaandersononline

На премьере кабаре-шоу Bionic Show Girl в Париже Андерсон в очередной раз затмила публику своим ярким образом. На мероприятии светская красавица появилась вместе с молодым бойфрендом футболистом сборной Франции Адилем Рами. Для выхода в свет звезда «Спасателей Малибу» выбрала стильное черное мини-платье с глубоким декольте.

Образ Памелы заслужил множество комплиментов. Поклонники не могут поверить: как в таком возрасте актрисе удалось сохранить такую совершенную фигуру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Савельева вышла в свет после родов в платье с глубоким декольте.