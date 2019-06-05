Идеальный пресс и тонкая талия: Джей Ло продемонстрировала безупречную фигуру

Известная американская актриса Дженнифер Лопес снова стала обладательницей награды в номинации «Икона стиля» на вручении премии CFDA Fashion Awards. На мероприятии звезда появилась в элегантном ярко-оранжевом комплекте от модного дома Ralph Lauren.

Instagram @jlo

Пышная юбка в пол и кроп-топ, оголивший живот теледивы, прекрасно подчеркнули все достоинства ее фигуры. От Джей Ло на светском рауте просто нельзя было оторвать глаз. По завершении вечера, светская львица опубликовала фото в роскошном наряде на своей странице Instagram. Подписчики пришли в восторг от снимка актрисы и не удержались от комплиментов. Фанаты оценили все детали образа Лопес: цветовое сочетание, прическу и даже фасон наряда. Вывод был однозначен: в комплекте от Ralph Lauren выглядит бесподобно.

«Богиня!»

«Это шикарно!»

«Убейте меня, это как всегда бомбически!»

«Оранжевый цвет Вам очень идет», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дженнифер Лопес исполнила горячий тверк перед своим возлюбленным.