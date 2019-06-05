Известный видоблогер и критик кинопродукции Евгений Баженов, выпускающий ролики под именем Badcomedian, рассказал о намерении закрыть свой канал на YouTube. Причина тому – судебная тяжба с компанией Kinodanz, которая подала иск против Баженова на миллион рублей. Претензия киноделов следующая: Badcomedian якобы превысил допустимый объем цитирования в своем разгромном обзоре на фильм «За гранью реальности». Руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы Capital Legal Services Елена Бергер рассказала 5-tv.ru, в чем заключаются юридические тонкости громкого конфликта.

Одна из проблем, которую отметила Бергер — отсутствие в законе четко обозначенного предела цитирования.

«Конкретный предел допустимого цитирования в законе и правда не установлен – никаких точных цифр законодатель нам не дает. Однако говорить о том, что пределов цитирования не существует, тоже неверно. Предел – это оправданность конкретной цитаты конкретной целью цитирования. Иными словами, для каждой ситуации суд отдельно решает, насколько объем конкретной цитаты оправдан целью, для которой она была использована», — поясняет специалист.

В качестве примера Бергер приводит следующую ситуацию. Если условный специалист пишет подробный комментарий к каждой строфе «Евгения Онегина», то для его целей допустимо цитировать весь роман. Если же он ставит своей целью разобрать одну строфу, то цитировать весь текст будет не вполне оправдано.

Баженов обозревает не книги, а фильмы, к которым также применима подобная логика. Если блогер заимствует для обзора отрывок из фильма, он должен его процитировать.

«Однако есть и другой подход. Для того, чтобы цитирование было признано оправданным в критических целях, к каждому из процитированных отрывков блогер должен давать свой критический комментарий, как бы «вступать в диалог» с автором. Если это правило не соблюдается, получается, что в обзоре можно было бы обойтись без тех процитированных отрывков, к которым не был дан комментарий. Значит, в таком случае объем цитирования не будет оправдан его целью», — поясняет Бергер.

В качестве аналогии эксперт вспоминает другую форму цитирования — пародию. Создавать пародии можно и без согласия правообладателя оригинала, иначе каждому пародисту пришлось бы получать разрешение.

«По поводу критики можно сказать то же самое – редкий правообладатель будет рад тому, что критик не оставит от его фильма камня на камне, поэтому получить у правообладателя разрешение на использование фильма для критического обзора, вероятно, будет непросто. Норма о цитировании, действительно, слишком размыта, чтобы дать хоть какие-либо гарантии «безопасности» критикам», — сообщает Бергер.

Такая ситуация может привести к большому количеству исков от правообладателей, причем предугадать исход таких дел – задача затруднительная.

«Возможно, один из путей решения этой потенциальной проблемы – ввести в отношении критики правовой режим, сходный с пародией, определив, конечно же, его разумные границы», — резюмирует специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на защиту Евгения BadComedian Баженова встали фанаты и знаменитости.