Фото: Прилучный и Муцениеце уединились на отдыхе в Греции

О размолвке в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце в последние месяцы ходило немало слухов. Однако сейчас у злопыхателей развеялись последние сомнения — пара уехала на короткий отдых в Грецию, чтобы провести время наедине друг с другом.

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Как объясняют сами актеры, в летний период у них будет очень плотный рабочий график, поэтому редкое свободное время они планируют проводить с детьми. В связи с этим побыть тет-а-тет Прилучный и Муцениеце решили уже сейчас — впрок. Детей супруги оставили дома с родственниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Агата Муцениеце сравнила брак с Прилучным с романом Дейнерис и Сноу.