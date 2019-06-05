Новый вид алиментов может появиться в России. Минюст предложил обязать родителей, чьи дети проживают отдельно от них, выделять деньги на оплату жилья своим чадам. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно предложению, необходимость такой оплаты определит суд — ребенок должен быть признан нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий. Отмечается, что семья, в которой дети останутся после развода, не должна иметь пригодной для проживания жилплощади, а также средств на ее покупку. Выплачивающий алименты должен быть признан трудоспособным.

Размер необходимых выплат также будет устанавливать суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о предложении, поступившем в Минтруд, согласно которому при разводе алименты необходимо будет платить не только детям, но и неработающему супругу.