«Умереть от этого можно»: Эксперт оценил ущерб здоровью Бари Алибасова

, 1:31 Эксклюзивное интервью 729

Доктор химических наук Игорь Родин рассказал в интервью 5-tv.ru, какой вред организму человека может нанести употребление внутрь жидкости для промывки труб.

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Фото, видео: Instagram @alibasov_nana, ВК @Игорь Родин, Пятый канал

Доктор химических наук Игорь Родин рассказал в интервью 5-tv.ru, какой вред организму человека может нанести употребление внутрь жидкости для промывки труб. По словам эксперта, в основу подобных средств входит щелочь, которая разъедает ткани и оставляет сильнейшие ожоги.

Игорь Родин уверен, что если человек по неосмотрительности выпьет большое количество подобного бытового химиката, то может наступить и летальный исход.

«При сильном ожоге человек потом всю жизнь будет жидкой пищей питаться по трубочке. Там щелочь… От щелочи любая ткань разъедается и очень сильные ожоги остаются плохо заживающие. Зависит от количества — если глоток выпил, то ничего страшного и смертельного не будет. Если выпил больше, то и умереть можно», — говорит Игорь Родин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкальный продюсер Бари Алибасов оказался в руках врачей скорой помощи — по предварительным данным, он перепутал токсичное средство для промывки труб и воду. Он выпил жидкость и получил сильный ожог пищевода.

Сын Бари Алибасова в интервью заявил, что продюсер находится в больнице и его здоровью ничего не угрожает.

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