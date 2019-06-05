«Умереть от этого можно»: Эксперт оценил ущерб здоровью Бари Алибасова

Доктор химических наук Игорь Родин рассказал в интервью 5-tv.ru, какой вред организму человека может нанести употребление внутрь жидкости для промывки труб. По словам эксперта, в основу подобных средств входит щелочь, которая разъедает ткани и оставляет сильнейшие ожоги.

Игорь Родин уверен, что если человек по неосмотрительности выпьет большое количество подобного бытового химиката, то может наступить и летальный исход.

«При сильном ожоге человек потом всю жизнь будет жидкой пищей питаться по трубочке. Там щелочь… От щелочи любая ткань разъедается и очень сильные ожоги остаются плохо заживающие. Зависит от количества — если глоток выпил, то ничего страшного и смертельного не будет. Если выпил больше, то и умереть можно», — говорит Игорь Родин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкальный продюсер Бари Алибасов оказался в руках врачей скорой помощи — по предварительным данным, он перепутал токсичное средство для промывки труб и воду. Он выпил жидкость и получил сильный ожог пищевода.

Сын Бари Алибасова в интервью заявил, что продюсер находится в больнице и его здоровью ничего не угрожает.