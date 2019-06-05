«Пакетик нужен?»: Большинство россиян готовы отказаться от пластиковых пакетов

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ВЦИОМ выяснил, что перестать пользоваться пластиковыми пакетами готовы 85% жителей РФ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Большинство россиян готовы отказаться или значительно сократить использование пластиковых пакетов при походах в магазин. Такие данные обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Согласно данным проведенного опроса, сейчас жители России чаще всего используют при походе за покупками именно пластиковые пакеты — об этом сообщили 68% респондентов. При этом повторно пакеты использует только четверть от этого числа — почти в трети случаев это делается ради экономии.

В рюкзак или сумку, с которой они ходят повседневно, покупки складывают только 18% россиян. Примечательно, что в основном это делают молодые люди — 46% давших такой ответ опрошенных находятся в возрасте от 18 до 24 лет. Специальная многоразовая тканевая сумка для походов в магазин есть только у 9% жителей РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что WWF запустил самый длинный в истории стрим — 450 лет подряд все желающие смогут наблюдать за процессом разложения пластиковой бутылки.

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