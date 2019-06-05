Названа самая богатая певица в мире

Известная американская певица Рианна стала самой высокооплачиваемой и опередила в этом Мадонну, Селин Дион и Бейонсе. Информация об этом была опубликована 4 июня в Forbes. Ежегодно известная поп-дива зарабатывает около 40 миллионов долларов. Основной источник дохода — рекламные контракты с мировыми брендами.

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Кроме того, у Рианны есть собственный косметический бренд Fenty Beauty, созданный еще в 2017 году. В партнерстве с певицей работает французский модный конгломерат Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) миллиардера Бернара Арно. По сообщению Forbes, Рианне принадлежат 15% компании, а LVMH — 50%. В прошлом году доход Fenty Beauty составил 570 миллионов долларов.

Империи LVMH и Рианны не собираются останавливаться на достигнутом — в мае они анонсировали о скором создании модного дома Fenty, который будет производить одежду, обувь, аксессуары и украшения высокого качества.

Рианна — Робин Рианна Фенти — записала свой первый альбом в 2005 году. Всего за годы своей карьеры американская R& B и поп-певица выпустила восемь пластинок.

Ранее певица Рианна продемонстрировала подписчикам в Instagram откровенные фото в нижнем белье.