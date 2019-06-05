Курбан Бердыев досрочно покинул пост главного тренера ФК «Рубин»

Курбан Бердыев досрочно оставил пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин». Уход 66-летнего наставника официально подтвердило руководство команды 5 июня.

Спасибо за все, Тренер!



Сегодня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть «Рубин».



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Среди возможных причин для досрочного увольнения тренера называются неудовлетворительные результаты прошедшего сезона — «Рубин» занял 11-е место в Российской Премьер-лиге.

Бердыев возглавлял тренерский штаб казанской команды дважды — с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019 годы. За 14,5 лет в Казани тренер два раза выигрывал чемпионат России (2008, 2009), завоевывал Кубок России (2012) и Суперкубок (2010, 2012). Под руководством Бердыева «Рубин» выступал в Лиге чемпионов и обыгрывал грозную «Барселону» в столице Каталонии.

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