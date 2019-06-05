«Кощунство»: В РПЦ не поняли новый клип «Ленинграда»

, 15:02 117

Протоиерей Всеволод Чаплин даже высказался за перенос оскорбления чувств верующих в категорию уголовно наказуемых поступков.

Фото: YouTube @Ленинград | Leningrad

Премьера клипа группировки «Ленинград» на песню i_$uss (Иисус) состоялась в среду, 5 июня. Однако уже спустя несколько часов после публикации ролика православное сообщество выступило с резким осуждением видеоряда.

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвал привлекать к уголовной ответственности за подобные произведения. Сановник заявил, что не верит дисклеймеру клипа, в котором говорится, что это «саркастическое художественное произведение», не имеющее цели оскорбить верующих.

«Тут сочетаются изображения Иисуса и изображения евхаристии с приниженными вещами, с туалетной темой, темой наркотиков и рвоты. Конечно, это кощунство. Я думаю, что нужно переносить статью об осквернении знаков мировоззренческой символики и почитаемых верующими предметов в Уголовный кодекс», — заявил Чаплин в беседе с журналистом.

Как писал ранее 5-tv.ru, сюжет нового клипа «Ленинграда» строится вокруг девушки, у которой после принятия психотропного вещества начинаются галлюцинации на религиозную тему.

Читайте также

+28° Днём +25°
Ночью +15°
65.12
-0.04 73.37
-0.05
Гороскоп на 5 июня: Козероги, кричите о себе на каждом шагу!

Последние новости

15:59
Российские купе запахли по-новому. РЖД проводит эксперимент
15:56
Российские школьники сдают ЕГЭ по китайскому языку
15:46
ВЦИОМ: Врио губернатора Астраханской области мог бы победить на выборах
15:44
Наконец-то! Тимати признался, что скоро снова станет отцом — фото
15:42
Минприроды: Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» до конца лета
15:36
Какие ягоды самые безвредные? Советы врачей
15:31
«Люблю, умею, практикую»: Дима Билан о сексе
15:24
Мария Захарова рассказала о плане встреч Сергея Лавров в ходе ПМЭФ
15:19
Российские школьники завоевали четыре медали на Европейской олимпиаде по физике
15:13
Определен самый высокооплачиваемый боец UFC
15:08
Волочкова бесплатно покажет жителям Анапы воздушный номер с клоуном
15:02
«Кощунство»: В РПЦ не поняли новый клип «Ленинграда»
14:56
Видео: Еще одна жертва хирурга Верди три года ходила с забытой в теле перчаткой
14:51
Сегодня Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным
14:45
Видео: Самодельный мост с четырьмя машинами рухнул в Дагестане
14:39
Директор нижегородской турбазы извинился перед детьми с ВИЧ
14:32
Алые паруса. Что увидят зрители в этом году?
14:23
В Астраханской области сменился временный губернатор
14:18
Секреты «Алых парусов-2019»
14:10
Курбан Бердыев досрочно покинул пост главного тренера ФК «Рубин»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Алые паруса. Что увидят зрители в этом году?

Каждый год перед организаторами шоу встает сложная задача — удивить зрителей, сделать шоу незабываемым, совершенно новым, но при этом сохранить его основную идею и неповторимый характер.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама