«Кощунство»: В РПЦ не поняли новый клип «Ленинграда»

Премьера клипа группировки «Ленинград» на песню i_$uss (Иисус) состоялась в среду, 5 июня. Однако уже спустя несколько часов после публикации ролика православное сообщество выступило с резким осуждением видеоряда.

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвал привлекать к уголовной ответственности за подобные произведения. Сановник заявил, что не верит дисклеймеру клипа, в котором говорится, что это «саркастическое художественное произведение», не имеющее цели оскорбить верующих.

«Тут сочетаются изображения Иисуса и изображения евхаристии с приниженными вещами, с туалетной темой, темой наркотиков и рвоты. Конечно, это кощунство. Я думаю, что нужно переносить статью об осквернении знаков мировоззренческой символики и почитаемых верующими предметов в Уголовный кодекс» , — заявил Чаплин в беседе с журналистом.

Как писал ранее 5-tv.ru, сюжет нового клипа «Ленинграда» строится вокруг девушки, у которой после принятия психотропного вещества начинаются галлюцинации на религиозную тему.