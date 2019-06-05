Адвокат Аршавина прокомментировала информацию о том, что футболист стал невыездным

Адвокат Андрея Аршавина Виктория Савицкая назвала инсинуацией информацию о запрете ее доверителю выезжать за границу, пишет Daily Storm.
По ее словам, признать экс-футболиста невыездным может только судебный пристав, если долг превышает десять тысяч рублей. На данный момент задолженность Аршавина по алиментам составляет шесть тысяч рублей.
Слова адвоката подтверждают данные из базы ФССП по Петербургу.
Ранее о запрете выезда за рубеж для Аршавина сообщил адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский. По его словам, звезда отечественного футбола задолжал по алиментам более миллиона рублей.