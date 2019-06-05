Адвокат Аршавина прокомментировала информацию о том, что футболист стал невыездным

Адвокат Андрея Аршавина Виктория Савицкая назвала инсинуацией информацию о запрете ее доверителю выезжать за границу, пишет Daily Storm.

По ее словам, признать экс-футболиста невыездным может только судебный пристав, если долг превышает десять тысяч рублей. На данный момент задолженность Аршавина по алиментам составляет шесть тысяч рублей.

«Никакого запрета на выезд у Аршавина нет, у него нет никакой задолженности по алиментам, кроме шести тысяч рублей в перерасчете и не более того», — заявила Савицкая.

Слова адвоката подтверждают данные из базы ФССП по Петербургу.

Ранее о запрете выезда за рубеж для Аршавина сообщил адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский. По его словам, звезда отечественного футбола задолжал по алиментам более миллиона рублей.