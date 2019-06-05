Китайский автогигант запустил завод под Тулой

, 18:04 Фото 129

Предприятие Great Wall Motors по производству внедорожников появилось на территории особой экономической зоны.

Фото: Tularegion.ru

В Тульской области отрыли завод крупного китайского автопроизводителя Great Wall Motors, передает ФАН.

Завод по производству внедорожников под брендом Haval появился на территории особой экономической зоны «Узловая». На первом этапе концерн из Китая инвестировал в проект около полумиллиона долларов, в дальнейшем планируются еще 20 миллиардов рублей инвестиций.

В 2019 году завод будет выпускать три модели внедорожников Haval — F7, H9 и купе-кроссовер F7x. Мощность предприятия — 80 тысяч автомобилей в год.

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