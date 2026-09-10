Встретятся на саммите БРИКС: ждать ли переговоров Путина и Си Цзиньпина в Индии

Путин и Си Цзиньпин не проведут отдельные переговоры на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не будут проводить отдельные переговоры во время саммита БРИКС в Нью-Дели. Их полноценная встреча состоится в ноябре на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Об этом достигнута договоренность, что это будут действительно, как я сказал, обстоятельные переговоры, которые потребуют определенного времени. На саммите БРИКС в Нью-Дели двухстороннего контакта не планируется», — высказался Ушаков.

При этом Путин и Си Цзиньпин все равно смогут пообщаться на полях саммита. Ушаков отметил, что речь идет о неформальной встрече, которую в таких случаях называют «разговором на ногах».

Путин будет находиться в Нью-Дели с 11 по 13 сентября. Помимо участия в саммите БРИКС, российский президент проведет несколько двусторонних встреч. В частности, он переговорит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

А также с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, наследным принцем Абу-Даби Халидом Бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

Первой встречей Путина в Индии 11 сентября станет разговор с Моди. Ушаков рассказал, что политики часто общаются не только на официальных переговорах.

«Лидеры встречались только что, буквально на днях, на саммите ШОС в Бишкеке. Состоялась очень такая полезная и содержательная беседа. После беседы лидеры вместе на машине поехали уже на сам саммит ШОС. Вообще это не первый раз, когда наши лидеры двух стран, Индии и России, садятся в одну машину и продолжают неформальное общение, которое, я бы сказал, не ценно, а бесценно просто-напросто. И вообще и Моди, и наш президент, им нравится общаться друг с другом в неформальной обстановке», — рассказал помощник президента.

Когда Моди приедет в Москву, пока неизвестно. Ушаков сообщил, что договоренность о визите уже есть. Если индийский премьер не сможет приехать в этом году, встречу проведут в первой половине следующего.

Путин и Си Цзиньпин в последний раз встречались 31 августа в Бишкеке.

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