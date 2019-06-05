Видео: Россия и КНР продолжат сотрудничество по Сирии, КНДР и Венесуэле

Российско-китайские переговоры в Москве в среду, 5 июня, прошли в расширенном составе. Что касается глобальных тем, Москва и Пекин выступают за исключительно дипломатическое решение северо-корейской проблемы. И выступают против вмешательства извне во внутренние дела Венесуэлы.

Сразу после заседания лидеры России и КНР подписали ряд межправительственных и коммерческих документов. Они касаются укрепления экономических и партнерских отношений во всех сферах. Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай «твердо поддерживают друг друга и защищают жизненно важные интересы».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Си Цзиньпин передал двух панд Московскому зоопарку.