Звезда сериалов «Кадетство» и «Солдаты» Виталий Абдулов экстренно госпитализирован

Известный российский актер Виталий Абдулов, известный по сериалам «Кадетство», «Солдаты», «Молодежка» и многим другим, в среду, 5 июня, был экстренно госпитализирован в одну из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем. По информации 5-tv.ru, после консультаций с медиками в отделении урологии, он был отпущен домой.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о потасовке с участием Абдулова в подъезде его дома на севере Москвы. Актер обратился в больницу, где ему диагностировали ушиб мягких тканей головы, оказали помощь и отпустили домой.