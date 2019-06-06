Дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло с каждым днем становится все больше похожа на мальчика. Начиная с трех лет, девочка коротко стрижется и носит толстовки и джинсы, вместо юбок и платьев. А как только малышке исполнилось девять, она потребовала называть ее Джоном.

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Родители никак не препятствовали желаниям своего ребенка. В интервью они не раз признавались, что хотят, чтобы Шайло нашла свое место в жизни. Однако, похоже, дело зашло слишком далеко. В окружении голливудских звезд убеждены, что девочка всерьез намерена сменить пол и даже пьет специальные гормоны, чтобы стать более мужественной, пишет Teleprogramma.pro.

Так или иначе, внешне дочь Джоли и Питта уже действительно мало, чем отличается от мальчика: такая же короткая стрижка, широкие толстовки, кеды и джинсы. По мнению пользователей в социальных сетях, девочка уже совсем перевополилась в Джона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналисты поймали на камеру 55-летнего Брэда Питта в компании молодой девушки на одной из выставок в Венеции.