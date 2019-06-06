Видео с места трагедии: Легковушка врезалась в жилой дом, погибли четыре человека

Страшная авария произошла в городе Иваново. Автомобиль Lada Granta на полном ходу врезался в жилой дом № 100 по улице Минской.

Водитель не справился с управлением при совершении маневра. При обгоне на повороте Lada выехала на полосу встречного движения, после чего водитель попытался вернуться в свою полосу, вылетел на пешеходную дорожку, где легковушка сбила женщину, а затем на полной скорости влетела в угол кирпичного дома.

Авария стала причиной смерти четырех человек — водителя, находившихся в салоне двух его пассажиров, и сбитой на пешеходной дорожке девушки, которая скончалась до приезда скорой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельной аварии с участием автобуса в Ивановской области.