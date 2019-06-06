Солист группы Hi-Fi Митя Фомин устроил скандал на реалити-шоу VBATTLE и пожаловался Ресторатору на свою оппонентку Олимпию Ивлеву, известную по участию в проекте Little Big.

Певец был крайне возмущен тем, что вокалистка рейв-группы запросила 50 тысяч долларов за съемки в шоу, в том время как ему дали всего 100 долларов, согласно условиям. По словам Мити Фомина, это непрофессионально и не по-человечески.

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Запись инцидента, не вошедшая в финальную версию новой серии реалити-шоу, разлетелась по сети. На кадрах Митя Фомин эмоционально и нецензурно описывает сложившуюся ситуацию.

«Я не знал, что она зарядила денег за встречу со мной. Обычно я беру. Я вообще считаю, что это непрофессионально. И это не по-человечески. Мне дали сто долларов. Даже уже кокосы не купить на эти деньги! А она заряжает полтинник за встречу со мной! *** я прожил тогда жизнь, чтобы со мной встречались за бабки. ***, все…», — возмущается Митя Фомин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, снимая клип на атомном ледоколе, Митя Фомин встретил преданную поклонницу.