Звезды желают здоровья Бари Алибасову. Ему сегодня 72

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День рождения продюсер группы «На-На» встретил на больничной койке — он отравился средством для очистки труб.

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

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Отравление Бари Алибасова 15

Бари Алибасову в четверг, 6 июня, исполнилось 72 года. Но вместо семейного праздника в компании супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной, продюсер оказался в больнице. Двумя днями ранее он якобы перепутал бутылку от сока со средством для очистки труб.

Сейчас состояние Алибасова стабильно тяжелое. Ходят слухи, что артист впал в кому, но эта информация официального подтверждения не получила. По последним данным, медики держат Бари на обезболивающих и в течение ближайших трех дней будут думать об операции.

Тем временем Бари Каримовича в Instagram с днем рождения поздравляют коллеги. В основном, конечно, это пожелания крепкого здоровья. Оно 72-летнему продюсеру сейчас нужнее всего.

«Дорогой наш Учитель, Руководитель, Друг! Бари Каримович, с Днем Рождения! Мы Вас очень любим! Крепкого Вам здоровья и скорейшего выздоровления. Мы всегда рядом», — написали участники группы «На-На».

Стас Садальский: «Жизнь пролетает моментально, а мы живем, как будто пишем черновик, не понимая в суете скандальной, что наша жизнь — всего лишь только миг. Выздоравливай, Бари… и с Днем рождения!»

«Ты для меня не чужой человек! Ты был одним из первых моих учителей в шоу-бизнесе. Свои первые шаги я делала с тобой!» — вспомнила Анита Цой в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Anita Tsoy — Анита Цой (@anitatsoy)

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасов составил новое завещание в НИИ имени Склифосовского. Продюсер не забыл даже своего кота — канадского сфинкса Чучу.

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