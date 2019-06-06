Звезды желают здоровья Бари Алибасову. Ему сегодня 72

Бари Алибасову в четверг, 6 июня, исполнилось 72 года. Но вместо семейного праздника в компании супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной, продюсер оказался в больнице. Двумя днями ранее он якобы перепутал бутылку от сока со средством для очистки труб.
Сейчас состояние Алибасова стабильно тяжелое. Ходят слухи, что артист впал в кому, но эта информация официального подтверждения не получила. По последним данным, медики держат Бари на обезболивающих и в течение ближайших трех дней будут думать об операции.
Тем временем Бари Каримовича в Instagram с днем рождения поздравляют коллеги. В основном, конечно, это пожелания крепкого здоровья. Оно 72-летнему продюсеру сейчас нужнее всего.
Стас Садальский:
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасов составил новое завещание в НИИ имени Склифосовского. Продюсер не забыл даже своего кота — канадского сфинкса Чучу.