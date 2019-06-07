PR-директор группы «На-На» и пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горжанкин раскрыл содержание нового завещании продюсера. Его Алибасов составил в четверг, 6 июня, перед тем как врачи погрузили его в медикаментозный сон.

«Свою дорогостоящую недвижимость своему сыну Бари. Также было указано, что все права на музыку и все, что связано с брендом и торговой маркой группы „На-На“, он завещал Политову и Жеребкину», — уточнил Горжанкин.

Акции, ценные бумаги, векселя, соинвестиционные проекты, а также дорогостоящий земельный участок продюсер решил оставить своей жене — Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«Также в его желании фигурирует кот, которого зовут Чуча. Это канадский сфинкс. Он попросил своего помощника, который первым узнал о трагедии, чтобы он следил за ним, заботился, кормил, чтобы с Чучей все было нормально», — добавил Горжанкин.

PR-директор рассказал, что 6 июля, в свой день рождения, Бари Алибасов собирался встретиться с друзьями и журналистами, но врачи решили ввести его в состояние медикаментозного сна.

«Они посчитали, что это нужно для его восстановления. Есть такая информация, что до введения его в медикаментозный сон он хотел со всеми встретиться. Просил даже, чтобы это организовали. Но врачи посчитали, что в этом нет необходимости, учитывая ситуацию. Вообще он планировал даже работать», — сказал Горжанкин.

Он также отметил, что в интернете появилось множество спекуляций на тему произошедшей с Бари Алибасовым трагедии, однако версия, по словам PR-директора одна:

«Находясь у себя в студии один, вечером, 4 июня, по ошибке выпил средство для прочистки труб „Крот“. Оно очень агрессивное, щелочное, кислота. Сразу же почувствовал себя плохо. Позвонил своему помощнику Сергею Моцарю и сообщил об этом. Он вызвал скорую. Скорая приехала очень быстро. В течение 10 минут она уже была на месте. Когда прибыл помощник через 15 минут, они уже производили необходимые действия по его спасению. Приступили к промыванию желудка и поставили капельницы. После чего он был доставлен в НИИ им. Н. В. Склифосовского в токсикологическое отделение».

По словам Вадима Горжанкина, настрой у 72-летнего Бари Каримовича боевой, и свое состояние он переносит мужественно. До случившегося он был увлечен подготовкой новой программы и большого гастрольного тура по России и странам СНГ, который должен был начаться через несколько месяцев.

«Его задача была такая, чтобы к 30-летию группы, а это будет в 2019 году, сделать полную перезагрузку группы и дать людям абсолютно новое шоу», — рассказал PR-директор Алибасова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Бари Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня после того, как выпил средство для прочистки водопроводных труб. На следующий день СМИ сообщили о смерти продюсера, однако родственники эту информацию опровергли. Позже участники группы «На-На» сообщили, что Алибасову, возможно потребуется операция.