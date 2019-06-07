PR-директор Бари Алибасова раскрыл детали нового завещания продюсера — видео

, 0:39 Интервью 282

Документ Бари Каримович составил перед тем, как врачи погрузили его в медикаментозный сон.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alibasov_nana, Пятый канал

Тема:
Отравление Бари Алибасова 20

PR-директор группы «На-На» и пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горжанкин раскрыл содержание нового завещании продюсера. Его Алибасов составил в четверг, 6 июня, перед тем как врачи погрузили его в медикаментозный сон.

«Свою дорогостоящую недвижимость своему сыну Бари. Также было указано, что все права на музыку и все, что связано с брендом и торговой маркой группы „На-На“, он завещал Политову и Жеребкину», — уточнил Горжанкин.

Акции, ценные бумаги, векселя, соинвестиционные проекты, а также дорогостоящий земельный участок продюсер решил оставить своей жене — Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«Также в его желании фигурирует кот, которого зовут Чуча. Это канадский сфинкс. Он попросил своего помощника, который первым узнал о трагедии, чтобы он следил за ним, заботился, кормил, чтобы с Чучей все было нормально», — добавил Горжанкин.

PR-директор рассказал, что 6 июля, в свой день рождения, Бари Алибасов собирался встретиться с друзьями и журналистами, но врачи решили ввести его в состояние медикаментозного сна.

«Они посчитали, что это нужно для его восстановления. Есть такая информация, что до введения его в медикаментозный сон он хотел со всеми встретиться. Просил даже, чтобы это организовали. Но врачи посчитали, что в этом нет необходимости, учитывая ситуацию. Вообще он планировал даже работать», — сказал Горжанкин.

Он также отметил, что в интернете появилось множество спекуляций на тему произошедшей с Бари Алибасовым трагедии, однако версия, по словам PR-директора одна:

«Находясь у себя в студии один, вечером, 4 июня, по ошибке выпил средство для прочистки труб „Крот“. Оно очень агрессивное, щелочное, кислота. Сразу же почувствовал себя плохо. Позвонил своему помощнику Сергею Моцарю и сообщил об этом. Он вызвал скорую. Скорая приехала очень быстро. В течение 10 минут она уже была на месте. Когда прибыл помощник через 15 минут, они уже производили необходимые действия по его спасению. Приступили к промыванию желудка и поставили капельницы. После чего он был доставлен в НИИ им. Н. В. Склифосовского в токсикологическое отделение».

По словам Вадима Горжанкина, настрой у 72-летнего Бари Каримовича боевой, и свое состояние он переносит мужественно. До случившегося он был увлечен подготовкой новой программы и большого гастрольного тура по России и странам СНГ, который должен был начаться через несколько месяцев.

«Его задача была такая, чтобы к 30-летию группы, а это будет в 2019 году, сделать полную перезагрузку группы и дать людям абсолютно новое шоу», — рассказал PR-директор Алибасова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Бари Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня после того, как выпил средство для прочистки водопроводных труб. На следующий день СМИ сообщили о смерти продюсера, однако родственники эту информацию опровергли. Позже участники группы «На-На» сообщили, что Алибасову, возможно потребуется операция.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 20
6 июн
«Мы в тебя верим»: Друзья вспомнили шутки Бари Алибасова в его день рождения
6 июн
Андрей Разин выступил против Садальского и слухов о намеренном отравлении Алибасова
6 июн
«Хотелось в морду дать»: Солист «На-На» об авторе слухов про смерть Алибасова
6 июн
Лечащий врач Бари Алибасова: Родственники в шоковом состоянии
6 июн
Звезды желают здоровья Бари Алибасову. Ему сегодня 72
6 июн
Бари Алибасов составил новое завещание в НИИ имени Склифосовского в Москве
6 июн
«Бари Алибасова готовят к операции»: экс-участник группы «На-на»
6 июн
Адвокат Сергей Жорин вспомнил о том, что он наследник Бари Алибасова
6 июн
Ложная тревога — кто поднял шум по поводу «смерти» Алибасова?
6 июн
Арт-директор Алибасова опасается ухудшения состояния здоровья продюсера

Читайте также

+19° Днём +27°
Ночью +17°
65.23
0.11 73.27
-0.10
Гороскоп на 6 июня: Водолеи, впереди ждут деньги!

Последние новости

1:35
Маргарита Симонян рассказала, почему оказалась в больнице
1:20
Журналистка на татами, энергетика и мировая безопасность — Путин провел встречу в Стрельне
1:00
«Народное караоке» Пятого канала завоевало «бронзу» на конкурсе Silver Mercury
0:39
PR-директор Бари Алибасова раскрыл детали нового завещания продюсера — видео
0:19
Директор «Почты России» рассказал о грядущих инновациях — видео
0:01
На российские экраны вышел боевик «Люди Икс: Темный феникс»
23:57
Алиментам быть: суд признал звезду «Кадетства» отцом внебрачного ребенка
23:37
Глава ОСК рассказал о будущем российского ледокольного флота
23:25
Мединский раскрыл детали создания культурно-образовательных центров в России
23:14
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
23:01
«Может себе позволить» — для записи нового альбома певица Рианна арендовала целый остров
22:41
Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки
22:19
Глава Роскачества рассказал, какие товары проверят в 2019 году
21:43
Видео: на Эвересте решили прибраться
21:23
Ирина Шейк и Брэдли Купер поставили отношения на паузу
21:06
6 июня — День русского языка
20:54
Президент Курчатовского института обозначил новую стратегию развития науки
20:37
«Сережа может ответить, если ему предъявят претензии»: Бекмамбетов о клипе «Иисус»
20:29
«Мы в тебя верим»: Друзья вспомнили шутки Бари Алибасова в его день рождения
20:20
«Знать страну и своих героев»: Роман Троценко о новых наименованиях аэропортов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

«Алые паруса-2019». Аккредитация СМИ

4 июня начался приём заявок от средств массовой информации, желающих осветить праздник «Алые паруса», который пройдет в ночь с 23 на 24 июня 2019 года.

5-tv.ru

Пресса о компании

«Ассоль уже ждёт своего Грея!»: петербуржцы делятся фото брига с алыми парусами

Петербуржцы уже не раз замечали, как бриг с алыми парусами проходит по Неве. В очередной раз он вышел 6 июня. Горожане фотографируют бриг и делятся фото в социальных сетях.

5-tv.ru

Реклама