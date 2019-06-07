Украинский рэпер Потап в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис разместил небольшой видеоролик, на кадрах которого хвастается перед подписчиками кулинарными талантами своей супруги Насти Каменских.

Артист отмечает, что, несмотря на занятость она все же смогла побаловать его вкуснятиной.

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«Многие мне говорят — ты женился на певице. А что же, она, наверное, не готовит?! А я вам скажу! Настя — у нее семь концертов. И между своими концертами она пришла домой и приготовила мне самые вкусные в мире котлеты из кролика. Настя, я тебя люблю!», — нахваливает жену Потап.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Каменских в прозрачном белье разозлила подписчиков. Откровенное фото вызвало шквал негатива.