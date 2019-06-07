Пьяница-мать бросила пятимесячных близняшек в квартире в Петербурге

, 17:02 Интервью 156

Спустя пять часов употребления алкоголя о детях вспомнила лишь собутыльница.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Петербурге в квартире на Советском проспекте 29-летняя Елена Т. оставила пятимесячных дочерей-близняшек и ушла распивать спиртные напитки к соседке по дому. Как стало известно 5-tv.ru, спустя пять часов женщина от принятого алкоголя впала в невменяемое состояние, однако ее собутыльница вспомнила про детей и вызвала полицию.

Прибывшим на место правоохранителям не сразу удалось выяснить, в какой квартире находятся дети, так как родительница едва стояла на ногах и никак не могла вспомнить адрес.

Когда все же квартиру удалось найти и открыть, обнаружилось, что все окна были плотно закрыты в то время, как в Северной столице уже несколько дней температура достигает плюс 30 градусов.

Девочки, находившиеся долгое время без воды и еды, надрывались от плача. Они были экстренно госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Женщина была доставлена в полицию, однако допросить ее сразу не удалось в силу тяжелой степени опьянения. Объявился и так называемый отец близняшек, который в алкогольном угаре в районном подразделении по делам несовершеннолетних принялся угрожать сотрудникам адвокатами.

В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге уточнили, что Елена Т. регистрации не имела — не так давно она переехала из другого региона и проживала в съемной квартире. Однако она уже «прославилась» тем, что больше месяца не забирала родившихся близняшек из роддома, потом как будто бы образумилась, но разгульный образ жизни вести не перестала.

Как сообщил 5-tv.ru Представитель ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Валентин Степченко, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

Рассматривается вопрос о возбуждении против женщины уголовного дела по статье «оставление в опасности». Кроме того, органы опеки намерены добиваться лишения ее родительских прав.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что движет «матерями-кукушками» и какое наказание их ждет.

Читайте также

° Днём °
Ночью °
65.04
-0.19 73.26
-0.01
Гороскоп на 7 июня: Девы, вас ждет любовный успех!

Последние новости

18:20
В полиции пояснили происхождение фото по делу о задержании журналиста Meduza за наркотики
18:17
Тереза Мэй ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии
18:16
Миллер готов начать переговоры о поставках газа на Украину со скидкой
18:09
Видео: В Новосибирске женщина спасла ребенка из горящей квартиры
17:59
Семья Алибасова подаст в суд на производителя средств для очистки труб «Крот»
17:53
Татьяна Голикова: Снижение бедности — ключевая национальная цель номер один
17:49
Максим Галкин рассказал, за что его критикует Алла Пугачева
17:46
Видео: Жара в Петербурге сменилась градом с перепелиное яйцо
17:34
Матвиенко: Губернаторов нужно стимулировать, чтобы они повышали эффективность
17:27
Тело звезды украинского шоу талантов обнаружили в Рейне
17:21
Путин призвал привлекать в нацпроекты частные инвестиции
17:14
«Да вы просто Шерлоки!»: Саша Савельева ответила на слухи о ссоре с продюсером
17:02
Пьяница-мать бросила пятимесячных близняшек в квартире в Петербурге
16:52
«Марина у меня умница»: Корнелюк об изменах, с которыми смирилась его жена
16:46
Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии после инцидента с Любовью Соболь
16:42
Путин высказался о противниках «Северного потока — 2»
16:26
Опубликовано видео опасного маневра крейсера США возле БПК «Адмирал Виноградов»
16:16
«Я вам скажу!»: Потап похвастался кулинарными талантами Насти Каменских — видео
16:11
Видео: Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 миллионов рублей
16:08
Майкл Калви сожалеет, что не попадет на ПМЭФ-2019

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал получил бронзовую статуэтку в одном из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций «Silver Mercury»

6 июня в Москве прошла церемония награждения финалистов крупнейшего фестиваля креатива и маркетинговых коммуникаций «Silver Mercury».

5-tv.ru

Пресса о компании

Светская хроника: отравление Алибасова и развод Ирины Шейк

Уже в пятницу нам обещают рассказать все подробности о главных светских новостях недели.

5-tv.ru

Реклама