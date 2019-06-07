Пьяница-мать бросила пятимесячных близняшек в квартире в Петербурге

В Петербурге в квартире на Советском проспекте 29-летняя Елена Т. оставила пятимесячных дочерей-близняшек и ушла распивать спиртные напитки к соседке по дому. Как стало известно 5-tv.ru, спустя пять часов женщина от принятого алкоголя впала в невменяемое состояние, однако ее собутыльница вспомнила про детей и вызвала полицию.

Прибывшим на место правоохранителям не сразу удалось выяснить, в какой квартире находятся дети, так как родительница едва стояла на ногах и никак не могла вспомнить адрес.

Когда все же квартиру удалось найти и открыть, обнаружилось, что все окна были плотно закрыты в то время, как в Северной столице уже несколько дней температура достигает плюс 30 градусов.

Девочки, находившиеся долгое время без воды и еды, надрывались от плача. Они были экстренно госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Женщина была доставлена в полицию, однако допросить ее сразу не удалось в силу тяжелой степени опьянения. Объявился и так называемый отец близняшек, который в алкогольном угаре в районном подразделении по делам несовершеннолетних принялся угрожать сотрудникам адвокатами.

В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге уточнили, что Елена Т. регистрации не имела — не так давно она переехала из другого региона и проживала в съемной квартире. Однако она уже «прославилась» тем, что больше месяца не забирала родившихся близняшек из роддома, потом как будто бы образумилась, но разгульный образ жизни вести не перестала.

Как сообщил 5-tv.ru Представитель ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Валентин Степченко, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

Рассматривается вопрос о возбуждении против женщины уголовного дела по статье «оставление в опасности». Кроме того, органы опеки намерены добиваться лишения ее родительских прав.

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