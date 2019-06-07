Опубликовано видео опасного маневра крейсера США возле БПК «Адмирал Виноградов»

В сети появилась запись, на которой запечатлен опасный маневр американского крейсера USS Chancellorsville вблизи российского боевого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов». Инцидент произошел в Филиппинском море в пятницу, 7 июня.

На кадрах видно, как военный крейсер США проходит всего в нескольких метрах от российского судна. При этом можно рассмотреть членов экипажа, которые без видимого напряжения загорают на палубе своего корабля.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, крейсер ВМС США внезапно пересек курс российского эсминца «Адмирал Виноградов». Российскому судну пришлось маневрировать в экстренном порядке, чтобы избежать столкновения.