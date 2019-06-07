Семья Алибасова подаст в суд на производителя средств для очистки труб «Крот»

Семья продюсера Бари Алибасова, находящегося в больнице после отравления токсичным веществом, намерена подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот». Об этом в интервью для издания «Москва» заявил пиар-директор музыканта Вадим Горжанкин.

«Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на ООО «АМС Медиа» — производителя жидкого средства «Крот. Чистые трубы», выпущенного под брендом «Золушка», — заявил представитель продюсера.

Он добавил, что родственники Алибасова в ближайшее время намерены определить сумму компенсации ущерба, причиненного продюсеру, и направить иск в суд. Они надеются, что, подав жалобу, смогут уберечь других от «трагических случайностей». Близкие музыканта убеждены, что продюсер именно по вине производителей средств для очистки труб «Крот» получил сильнейший ожог пищевода и желудка.

В подтверждение этому помощник Алибасова Сергей Моцарь добавил, что бутылка со средством внешне напоминает питьевой йогурт, у жидкости нет резкого химического запаха, а на крышке не установлен дополнительный фиксатор, как у других опасных для организма жидкостей. Не исключено, что именно это внешнее сходство с простым йогуртом и стало причиной трагической ошибки продюсера, считает Моцарь.

Ране 5-tv.ru сообщал, что состояние здоровья продюсера Бари Алибасова остается стабильно тяжелым.