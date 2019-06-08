Малолетнего ребенка и мертвого мужчину обнаружили в квартире в Петербурге

Пожарные спасли из запертой квартиры в Петербурге мальчика пяти лет. Ребенок бросал вещи из окна дома на Ленской улице и его решили навестить в квартире, но дверь никто не открывал и на помощь пришли спасатели. Через окно они спасли малыша, но в квартире их ждала шокирующая находка — мертвый отец мальчика. Что стало причиной смерти на данный момент не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в парке Политехнического университета в Петербурге прохожие обнаружили шокирующую находку — у скамьи в 100 метрах от входа в вуз лежал пакет с мертвым младенцем. Полицейские установили, что погибший был новорожденным и приступили к поискам матери.