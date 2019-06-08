Предательство, роспуск команды и глубокое декольте — Ани Лорак на премии МУЗ-ТВ

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Певица пришла на вручение премии и устроила двойное откровение — с помощью открытого платья и разговоров о предателях.

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Фото, видео: Instagram @anilorak

Ани Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в предельно откровенном платье с глубоким декольте, чем порадовала одних подписчиков и разозлила других.

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«Что-то наряды с каждым разом все пошлее и пошлее!»

«Главное, не потерять платье, на самом интересном месте»

«Какие же вы красивые. Мамочка и дочка так похожи»

«С доченькой можно было бы и поскромнее одеться, выпятили все на обозрение!» — пишут в комментариях.

Instagram @anilorak

Лорак не ушла с церемонии без приза — она стала лучшей в номинации «Лучшее концертное шоу». В небольшом интервью Ани рассказала, что информация о недавнем роспуске команды — чистая правда. Лорак подтвердила, что уволила двоих людей, потому что они воровали деньги.

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«Я столкнулась с предательством. Так получилось, что и в личной жизни, и в профессиональной. Но жизнь продолжается», — цитирует Лорак сайт Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ани Лорак распрощалась с концертной командой и уехала в США.

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