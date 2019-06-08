Ани Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в предельно откровенном платье с глубоким декольте, чем порадовала одних подписчиков и разозлила других.

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«Что-то наряды с каждым разом все пошлее и пошлее!»

«Главное, не потерять платье, на самом интересном месте»

«Какие же вы красивые. Мамочка и дочка так похожи»

«С доченькой можно было бы и поскромнее одеться, выпятили все на обозрение!» — пишут в комментариях.

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