«Девушка Бонда» Ольга Куриленко показала очаровательное архивное фото

Ольга Куриленко — модель и актриса известная по роли в очередном фильме о Джеймсе Бонде под названием «Квант милосердия», — выложила в Instagram любопытное архивное фото. На нем красотке всего 15 лет — по признаниям Куриленко она начала свою модельную карьеру примерно в этом возрасте. На черно-белой фотографии она стоит в платье, волосы сложены в высокую прическу, а макияж глаз выполнен так, что взгляд юной Куриленко смотрится совсем не по-детски.

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Instagram @olgakurylenkoofficial