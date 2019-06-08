«Надо судиться с ними»: Политов поддержал идею иска к производителю «Крота»

Экс-участник группы «На-На» Владимир Политов поддержал решение семьи Бари Алибасова подать иск против производителя жидкости для прочистки труб «Крот», которым отравился 72-летний продюсер. Яркий флакон, в котором продается популярное химическое средство, по мнению музыканта, действительно слишком похож на бутылку с газированным напитком.
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По словам Политова, раньше жидкость имела резкий запах и выпускалась в небольшой неприметной упаковке, теперь же «Крот» — без цвета и запаха, а на пробке пластиковой бутыли отсутствует защитная защелка.
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Музыкант уточнил при этом, что Бари Алибасов выпил средство именно из бутылки, а не из стакана.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, о том, что семья Алибасова собирается подать в суд на производителя «Крота» сообщил журналистам PR-директор музыканта Вадим Горжанкин.