Медикам удалось справиться с ожогами дыхательных путей Бари Алибасова

Врачам НИИ имени Склифосовского удалось справиться с ожогами дыхательных путей известного российского продюсера Бари Алибасова, который отравился жидкостью для прочистки труб «Крот», перепутав ее с соком. О состоянии своего отца рассказал сын продюсера Бари Алибасов-младший, информирует РИА Новости.

Он также отметил, что Бари Алибасов продолжает находиться в медикаментозном сне, сейчас врачам предстоит решить проблему с ожогами кишечника. Специалисты продолжают бороться за жизнь и здоровье продюсера.

«Опасность в том, что, если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все. Очень тяжело справиться с этим. В общем, с ожогом в дыхательных путях разобрались, он самостоятельно дышит, все окей. С кишечником проблемы в течение суток решаем», — рассказал Бари Алибасов-младший.

Кроме того он добавил, что к понедельнику, 10 июня, появится ясность, пойдет он на поправку или будет необходимо принимать какие-то радикальные меры.

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Вечером 4 июня Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки сантехники вместо сока. Медики диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что семья Алибасова подаст в суд на производителя средств для очистки труб «Крот». При этом экстрасенс считает, что продюсера «кто-то хотел убрать».