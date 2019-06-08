Видео: Фанаты нашли доказательство беременности Яны Рудковской

Музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская дала очередной повод для слухов о своей беременности. Ведущая появилась на премии МУЗ-ТВ в довольно экстравагантном наряде, который многим показался не совсем выигрышным. На красной дорожке звезда позировала в нежно-розовом платье с длинным шлейфом. Такой наряд в молочных тонах идеально сочетался с белокурыми волосами знаменитости и сделал ее похожей на куклу Барби.

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Только вот поклонники сходство теледивы со знаменитой куклой не оценили. В комментариях они отметили, что Рудковская выбрала платье не по возрасту и совсем не подумала над тем, как скрыть недостатки своей фигуры. Подписчики подчеркнули, что высокий пояс и пышная юбка слишком выделяют ее живот. А некоторые даже предположили, что жена Евгения Плющенко ждет ребенка.

«Вы не в положении?»

«Похожа на беременную»

«Живот выпячивает, перестаралась с осанкой»

«Живот подчеркнут чересчур», — написали пользователи.

Впрочем, домыслы своих фанатов Рудковская никак не прокомментировала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Рудковской и Плющенко распространил слухи о беременности матери.