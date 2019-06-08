Посол РФ в Минске рассказал о единстве культурных традиций России и Белоруссии

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Дмитрий Мезенцев выступил на празднике День многонациональной России в Минске, символизирующем союзничество двух государств.

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Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, Пятый канал

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев выступил на празднике День многонациональной России в Минске в субботу, 8 июня. Обращаясь к жителям и гостям города, дипломат отметил, что это мероприятие символизирует культурное единство двух государств.

По словам Мезенцева, славянские народы должны осознать не только единство своей истории, но также почувствовать общность духа и национальных традиций двух стран.

«Но самое главное — это то, на что ориентируются и чего ждут миллионы людей. Они ждут ощутимых вещей в экономической жизни, но они также чувствуют и ждут подтверждения тепла, искренности, открытости и еще большего согласия в этом российско-белорусском диалоге», — заключил посол РФ в Белоруссии.

День многонациональной России прошел в Минске в субботу, 8 июня. В честь этого события организаторы мероприятия подготовили специальную концертную программу: для гостей праздника выступили различные творческие коллективы, а также работали около 20 тематических интерактивных зон. Этот праздник приурочен ко Дню России, который отмечается 12 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Белоруссия обсуждают создание совместной валюты.

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