Максим Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают создание совместной валюты

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Этот шаг прописан в числе положений Союзного договора 1999 года.

Фото: ТАСС / Антон Ваганов

Тема:
ПМЭФ-2019 60

Россия и Белоруссия обсуждают введение общей валюты. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Слова главы ведомства прозвучали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) в субботу, 8 июня. В рамках мероприятия Орешкин провел встречу со своим белорусским коллегой Дмитрием Крутым.

Как отметил Орешкин, в Союзном договоре, который существует с 1999 года, прописано создание единой валюты между Россией и Белоруссией. Однако это решение должно приниматься на уровне Центробанков и глав двух государств. В настоящее время обсуждается, есть ли необходимость в создании такой валюты, и если есть — то в какие сроки и каким именно образом это лучше всего сделать, передает «Экономика сегодня».

Сам Максим Орешкин подчеркивает, что страны не выходят за рамки Союзного договора.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Максим Орешкин отметил улучшения в развитии российской экономики.

Тема:
ПМЭФ-2019 60
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