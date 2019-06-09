Бари Алибасову собираются делать гастроскопию

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По словам сына, продюсер остается в тяжелом состоянии, погруженным в медикаментозный сон.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

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Отравление Бари Алибасова 29

Бари Алибасову, за состоянием которого в последние дни следит вся страна, в ближайшее время снова сделают гастроскопию. Как сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на сына продюсера, медики должны видеть, как ведут себя ожоги и язвы в пищеводе, полученные Алибасовым, когда он нечаянно выпил жидкость для прочистки труб «Крот», перепутав ее с соком.

По словам Бари Алибасова-младшего, сейчас его отец все еще находится в медикаментозном сне, и его состояние по-прежнему оценивается врачами как тяжелое.

В справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского в воскресенье, 9 июня, сообщили РИА Новости последние сведения о состоянии Бари Алибасова:

«Состояние тяжелое, температура 36,6. Он все еще в токсикореанимации».

По словам личного врача продюсера Марият Мухиной, прогнозы медиков на сегодняшний день благоприятные, операция создателю группы «На-На» не потребуется, но в больнице ему придется оставаться не менее месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Бари Алибасова собирается подать в суд на производителя «Крота». Однако, по мнению бывшего главного санитарного врача России, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, в нашей стране такой иск вряд ли имеет перспективу.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 29
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