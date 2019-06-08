Геннадий Онищенко оценил перспективы иска против производителя «Крота»

Судебный иск против производителя жидкости для прочистки труб, которой отравился продюсер Бари Алибасов, вряд ли будет иметь перспективу в России. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.
По его словам, основания для судебной претензии есть, однако доказать вину производителя в суде будет сложно, поскольку какой бы ни была похожей на напиток упаковка, на ней написано, что это за продукция.
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Тем не менее, по мнению Онищенко, Роспотребнадзор может выдать предписание для изменения упаковки химической жидкости.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил журналистам, что семья продюсера собирается подать в суд на производителя «Крота», которым отравился Алибасов, выпив средство для прочистки труб по ошибке.