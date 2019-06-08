Геннадий Онищенко оценил перспективы иска против производителя «Крота»

Читайте также Медикам удалось справиться с ожогами дыхательных путей Бари Алибасова

Судебный иск против производителя жидкости для прочистки труб, которой отравился продюсер Бари Алибасов, вряд ли будет иметь перспективу в России. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

«Мы знаем, что есть такое понятие как „потребительский экстремизм“. Законодательство по защите прав потребителей таково, что в западных странах люди на этом наживаются. Выигрывают в судах огромные деньги. У нас такой судебный процесс вряд ли будет иметь перспективу», — цитирует Онищенко РИА Новости.

По его словам, основания для судебной претензии есть, однако доказать вину производителя в суде будет сложно, поскольку какой бы ни была похожей на напиток упаковка, на ней написано, что это за продукция.

Подарок для дочки: Лере Кудрявцевой нашли замену — видео

Тем не менее, по мнению Онищенко, Роспотребнадзор может выдать предписание для изменения упаковки химической жидкости.

«Эта постановка задачи будет уместна, решаемая и, думаю, не вызовет изжоги ни у кого. Ни у бизнеса, ни тем более у государственных структур. Роспотребнадзор, может, обобщив практику, дать предписание этому производителю с рекомендацией переработки дизайна», — сказал депутат.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил журналистам, что семья продюсера собирается подать в суд на производителя «Крота», которым отравился Алибасов, выпив средство для прочистки труб по ошибке.