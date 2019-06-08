Геннадий Онищенко оценил перспективы иска против производителя «Крота»

, 12:22 63

По словам бывшего главного санитарного врача России, а ныне депутата Госдумы, в России такой судебный процесс вряд ли будет иметь перспективу.

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Тема:
Отравление Бари Алибасова 28

Читайте также

Медикам удалось справиться с ожогами дыхательных путей Бари Алибасова

Судебный иск против производителя жидкости для прочистки труб, которой отравился продюсер Бари Алибасов, вряд ли будет иметь перспективу в России. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

«Мы знаем, что есть такое понятие как „потребительский экстремизм“. Законодательство по защите прав потребителей таково, что в западных странах люди на этом наживаются. Выигрывают в судах огромные деньги. У нас такой судебный процесс вряд ли будет иметь перспективу»— цитирует Онищенко РИА Новости.

По его словам, основания для судебной претензии есть, однако доказать вину производителя в суде будет сложно, поскольку какой бы ни была похожей на напиток упаковка, на ней написано, что это за продукция.

Подарок для дочки: Лере Кудрявцевой нашли замену — видео

Тем не менее, по мнению Онищенко, Роспотребнадзор может выдать предписание для изменения упаковки химической жидкости.

«Эта постановка задачи будет уместна, решаемая и, думаю, не вызовет изжоги ни у кого. Ни у бизнеса, ни тем более у государственных структур. Роспотребнадзор, может, обобщив практику, дать предписание этому производителю с рекомендацией переработки дизайна», — сказал депутат.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил журналистам, что семья продюсера собирается подать в суд на производителя «Крота», которым отравился Алибасов, выпив средство для прочистки труб по ошибке.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 28
8 июн
Медикам удалось справиться с ожогами дыхательных путей Бари Алибасова
8 июн
«Надо судиться с ними»: Политов поддержал идею иска к производителю «Крота»
7 июн
Семья Алибасова подаст в суд на производителя средств для очистки труб «Крот»
7 июн
PR-директор Бари Алибасова рассказал о состоянии продюсера
7 июн
«Завязывай с кротами»: Адвокат Петросяна показал фото с репетиции похорон Алибасова
7 июн
«Его кто-то хотел убрать!»: Экстрасенс об отравлении Бари Алибасова
7 июн
Федосеева-Шукшина слегла с аритмией от переживаний за Алибасова
7 июн
PR-директор Бари Алибасова раскрыл детали нового завещания продюсера — видео
6 июн
«Мы в тебя верим»: Друзья вспомнили шутки Бари Алибасова в его день рождения
6 июн
Андрей Разин выступил против Садальского и слухов о намеренном отравлении Алибасова

Читайте также

+29° Днём +28°
Ночью +18°
65.04
-0.19 73.26
-0.01
Гороскоп на 8 июня: Стрельцы, жизнь перевернется с ног на голову!

Последние новости

12:22
Геннадий Онищенко оценил перспективы иска против производителя «Крота»
12:09
Медикам удалось справиться с ожогами дыхательных путей Бари Алибасова
12:05
Ани Лорак не жалеет ни о чем, в том числе и о разводе
11:53
Видео: Крупный пожар произошел в исправительной колонии под Екатеринбургом
11:34
Видео: Децл посмертно удостоен премии МУЗ-ТВ за вклад в развитие хип-хоп музыки
11:22
«Ксюша беременна?»: Свежий снимок Собчак обсуждают в сети
11:10
Мастера спорта по борьбе избили до смерти и выбросили в пруд в Москве
10:51
«Экстраординарный случай»: Вице-премьер Борисов озвучил причины катастрофы SSJ-100
10:40
Подарок для дочки: Лере Кудрявцевой нашли замену — видео
10:27
Российский центр по примирению сторон продолжает поставлять гумпомощь в Сирию
10:16
«Надо судиться с ними»: Политов поддержал идею иска к производителю «Крота»
9:59
«Так на маму похожа!»: Юлия Меньшова удивила поклонников новой стрижкой
9:49
Названы самые защищенные и самые уязвимые для угона автомобили
9:34
Строительство Саграда Фамилия наконец узаконено
9:15
Россия может быть почти полностью исключена из Лиги чемпионов — видео
9:01
Принцесса Монако тайно крестила сына накануне своей свадьбы
8:47
Россия в мае увеличила золотовалютный резерв на четыре миллиарда долларов
8:34
Журналисты составили список «самых бездарных» звезд Голливуда
8:17
Три человека, включая ребенка, погибли на пожаре под Оренбургом
8:01
Меган Маркл оказалась влиятельней Елизаветы II

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал получил бронзовую статуэтку в одном из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций «Silver Mercury»

6 июня в Москве прошла церемония награждения финалистов крупнейшего фестиваля креатива и маркетинговых коммуникаций «Silver Mercury».

5-tv.ru

Пресса о компании

Светская хроника: отравление Алибасова и развод Ирины Шейк

Уже в пятницу нам обещают рассказать все подробности о главных светских новостях недели.

5-tv.ru

Реклама