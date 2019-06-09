Фото: Младшую дочку звезды «Кухни» перепутали с мальчиком

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская на своей странице Instagram опубликовала совместное фото с детьми. В описании поста 40-летняя актриса отметила, что дочери пришли за ней по завершении съемочного дня.

«Из садика забирали, из школы встречали, из института провожали, после спектакля, бывало, не без сопровождения оставалась. А теперь вот после съемочного дня за мной дети приходят. Хорошо быть под присмотром», — написала Елена Подкаминская.

Instagram @podkaminskaya_official

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До недавнего времени знаменитость старалась не показывать лицо младшей дочери Евы. Подписчики Елены Подкаминской, судя по комментариям, перепутали девочку с мальчиком. Вероятно, причиной тому стала короткая стрижка и отсутствие розовых тонов в одежде ребенка.

«У меня две девочки! Или девочки всегда должны быть в розовом?» , — ответила юзерам актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Кухни» Подкаминская перестала скрывать мужа.