Фото: Младшую дочку звезды «Кухни» перепутали с мальчиком

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская на своей странице Instagram опубликовала совместное фото с детьми. В описании поста 40-летняя актриса отметила, что дочери пришли за ней по завершении съемочного дня.
Шансов дожить до четвертого тысячелетия у человечества почти нет
До недавнего времени знаменитость старалась не показывать лицо младшей дочери Евы. Подписчики Елены Подкаминской, судя по комментариям, перепутали девочку с мальчиком. Вероятно, причиной тому стала короткая стрижка и отсутствие розовых тонов в одежде ребенка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Кухни» Подкаминская перестала скрывать мужа.