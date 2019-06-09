Супруга президента США спустила на платье более 8000 долларов

, 16:05 Фото 414

Мелания Трамп приобрела эффектный наряд специально для встречи с принцем Уэльским.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @flotus

Супруга президента Соединенных Штатов Мелания Трамп спустила кругленькую сумму на платье, которая приобрела специально для встречи с принцем Уильямом. На приеме, устроенном в честь принца Уэльского и герцогини Корнуольской, 49-летняя жена Дональда Трампа появилась в эффектном алом наряде за 8340 долларов.

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Фото, сделанные в ходе официального мероприятия, Мелания Трамп выложила на своей странице в Instagram.

www.globallookpress.com

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«Спасибо послу Джонсону и миссис Джонсон за то, что приняли принца Уэльского и герцогиню Корнуольскую, президента и меня в Уинфилд-Хаусе. Прекрасный вечер, для того, чтобы отпраздновать дружбу между Великобританией и США», — написала первая леди Соединенных Штатов.

Подписчики Мелании Трамп остались восхищены ее образом. В комментариях один из них подчеркнул, что жена президента США — лучшая из всех одетых женщин в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мелания Трамп рассекретила распорядок дня.

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