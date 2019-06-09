Супруга президента США спустила на платье более 8000 долларов

Супруга президента Соединенных Штатов Мелания Трамп спустила кругленькую сумму на платье, которая приобрела специально для встречи с принцем Уильямом. На приеме, устроенном в честь принца Уэльского и герцогини Корнуольской, 49-летняя жена Дональда Трампа появилась в эффектном алом наряде за 8340 долларов.
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Фото, сделанные в ходе официального мероприятия, Мелания Трамп выложила на своей странице в Instagram.
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Подписчики Мелании Трамп остались восхищены ее образом. В комментариях один из них подчеркнул, что жена президента США — лучшая из всех одетых женщин в мире.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мелания Трамп рассекретила распорядок дня.