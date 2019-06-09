«Авангардистка»: Трехлетняя дочь Игоря Николаева «изобрела» новый вид письменности

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Малышка похвасталась своим умением выводить буквы.

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Фото, видео: Instagram @uliaveronika

Жена российского композитора Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова опубликовала на своей странице в Instagram очередное видео с участием трехлетней дочки Вероники. Малышка стала уже настоящей звездой социальных сетей — пользователи с удовольствием следят за тем, как девочка растет, радуются ее первым успехам и смеются над шалостями. Ролики с участием белокурой красавицы набирают несколько десятков тысяч просмотров, и, видя это, родители Вероники не перестают делиться кадрами из жизни своей юной принцессы.

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В воскресенье, 9 июня, Проскурякова показала, как малышка учится писать, причем делает это довольно необычным образом. Она держит ручку в левой руке и выводит знаки, которые скорее похожи на иероглифы, чем на буквы русского алфавита.

«Новый вид письменности от Ники Николаевой!» — пошутила артистка в комментарии под публикацией.

Подписчики оценили талант дочери Николаева. Они предположили, что необычный способ письма — это показатель гениальности. По мнению фанатов, девочка уже проявляет себя как творческая натура и, несомненно, пойдет по стопам отца.

«Вот точно вам говорю, она авангардистка».

«Левой рукой пишет? Гений! Все левши гении и уникальные люди!»

«Вся в папу!»

«Левша, как и моя старшая дочь! Пишет Вероника хорошо, умничкой растет!»

«Папина дочка, красавица, похожа очень на него. Здоровья вам и счастья!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Игоря Николаева перепутали его жену и дочь.

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