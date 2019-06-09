Постепенный отказ от доллара и рекордное количество контрактов — Итоги ПМЭФ

, 22:44 Эфирная новость 103

На 23-м Петербургском международном экономическом форуме было заключено контрактов на сумму более трех триллионов рублей.

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Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Павел Бедняков

Участники международного экономического форума в Петербурге в этом году заключили рекордное количество контрактов — на общую сумму более трех триллионов рублей. Почти 20 тысяч участников из 145 стран мира — им было что обсудить и посмотреть. За три дня все стенды и не обойти — более двух с половиной тысяч российских и одна тысяча триста иностранных компаний представили свои разработки, идеи и продукцию. Одним из вопросов, который обсуждали на форуме, стал постепенный отказ от доллара как основной валюты в международных расчетах. И отношения с Вашингтоном в целом.

«Используя доллар в качестве механизма политического давления, нажима, они отваживают другие страны. Это не только Россия, это не только Китай, это европейские страны. Процессы могут ускориться. Мне кажется, значительную роль может сыграть, насколько мы сможем поменять структуру валютных расчетов в энергетике», — заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Больше других форум привлек китайцев — делегация из КНР оказалась самой многочисленной — более тысячи человек. А вот вторыми были как раз американцы — пяти сотням бизнесменов, политиков и общественных деятелей никакие санкции не помеха.

«Несмотря на непростые отношения между США и Россией, мы, как бизнес-партнеры, улучшаем взаимоотношения друг с другом. Я считаю, что преимущество этого форума в том, что он объединяет людей. Посмотрите, здесь много американских компаний. Мы приехали в Санкт-Петербург, потому что видим: Россия — отличный инвестор. Нам нужно сотрудничать», — уверен партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Джеймс Уорлик.

Те, кто располагал временем, даже решили задержаться в Петербурге. Актеру Стивену Сигалу так понравилось в Северной столице, что он отложил отъезд. В воскресенье его заметили на закрытом концерте, посвященном дням Монголии в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных трендах 23-го Петербургского международного экономического форума.

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