Тренды ПМЭФ: Что рассказал форум о глобальной политике?

Безусловно главным событием недели стал 23-й Петербургский международный экономический форум. В первую очередь речь конечно идет об экономике. Но уже давно форум это не только контракты и соглашения. Здесь расставляют акценты и задают тренды, которые определяют будущее планеты. И вот обо всем расскажем подробно.

Главная тема форума в этом году — «Формируя повестку устойчивого развития». Именно этому и было посвящено пленарное заседание с участием Владимира Путина и других мировых лидеров. К, сожалению, действительность такова, что сейчас устойчивость в мировой экономике оставляет желать лучшего. Мир стали свидетелями торговых войн, протекционизма и экономического эгоизма. И если не вернуть право каждой стране на собственный путь развития, то разговоры об экономическом миропорядке останутся благими и пустыми пожеланиями.

Чтобы услышать речь Владимира Путина, участники форума стали собираться в зале еще за час до начала пленарного заседания. Все хотели занять места ближе к первым рядам. И это неудивительно, ведь здесь звучат важные заявления, которые с пометкой молния сразу же разлетаются по лентам информационных агентств.

Недобросовестная конкуренция и протекционизм — одна из главных угроз экономического развития всего мира. Соединенные Штаты, преследуя исключительно личные корыстные интересы, навязывают Европе свой сжиженный газ, не задумываясь о том, насколько дорогим, а значит невыгодным он будет для Старого Света.

«Государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми не рыночными способами. Вызывает озабоченность, что такая разрушительная практика поразила не только традиционные рынки: энергетические, сырьевые, товарные, но и перекочевала в новые, формирующиеся отрасли. Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», — рассказал Владимир Путин.

Возможно именно в тот момент, когда Владимир Путин произносил эти слова, Дональд Трамп читал направленное ему американским IT-гигантом Google письмо, в котором говорилось, что развязанная против Huawei война приведет в конечном итоге только к одному — китайцы создадут свою операционную систему, свой андроид — и кто тогда от этого будет в выигрыше? Уж точно не Америка.

Впрочем, сам председатель Си Цзиньпин был по-восточному сдержан и даже шутил, отвечая на вопрос о торговой войне с Америкой и о том, к чему все это может привести.

«Может быть, у меня в материалах есть ответ на этот вопрос, не знаю. Нельзя, как говорится, рассердившись на блох, всю шубу бросить в печь. Нельзя из-за этого придерживаться подхода односторонности и протекционизма», — сказал глава КНР.

«У китайцев есть хорошая пословица: «Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится», — добавил Владимир Путин.

Большая экономика на петербургском форуме всегда встречается с большой политикой. Совокупный капитал всех приехавших на форум бизнесменов и инвесторов — 15 триллионов долларов. Богатейшие люди планеты внимательно слушают лидеров России и Китая, ведь прямо на их глазах формируется экономическая повестка будущего. В которой экономика и политика точно не должны мешать друг другу. Это понимают уже и в Старом свете. Но, по сути, лишенные суверенитета, не имеющего своего голоса в общем хоре, страны вынуждены нести убытки и сдерживать свой рост. В угоду Америке, солирующей в Европе. Только одна Болгария на так и не реализованном «Южном потоке» потеряла миллиарды!

«Многие в Болгарии сожалеют, что он не состоялся. Что Болгария потеряла? Потеряла три млрд долларов инвестиций, тысячу новых высоко оплачиваемых рабочих мест, 400 млн долларов доходов за транзит ежегодно. Вот и все. Это прямые потери для болгарской экономики. И нельзя об этом не сожалеть. Почему это произошло? Я думаю, что понятно. Давайте прямо скажем: есть определенные издержки в западной системе интеграции. Это связано с ограничениями суверенитета», — рассказывает Владимир Путин.

Болгары, конечно, сейчас пытаются даже не заскочить в последний вагон, а догнать давно ушедший поезд и присоединиться к нашим газовым проектам, предлагая свою страну в качестве своеобразного хаба, через который голубое топливо потечет по Европе. Но, возвращаясь к вопросу о самостоятельности в принятии решений, о своем голосе, по местам все расставили уточняющие вопросы.

«Вы можете себе позволить не проголосовать за продление санкций, потому что санкции продлеваются единогласно? Вот да или нет?» — спросила у европейских лидеров Софико Шеварнадзе.

«Есть позиция Европейского Союза, Словакия — член Европейского союза, и в целом мы поддерживаем. Но есть также позиция Словацкой Республики, и честно скажу, мы не считаем, что санкции кому-то помогают», — заметил премьер-министр Словакии Петер Пеллеггрини.

«Я лично не голосую, потому что Болгарию в Европейском совете представляет премьер-министр», — отшутился президент Болгарии Румен Радев.

Получается — полный абсурд, уже даже не кулуарно — открыто лидеры ЕС говорят, что ограничения мешают и сдерживают рост, что Россия — не враг, а партнер, но интересы США — берут верх. Наша страна точно, без всяких оговорок и условий стремится к сотрудничеству со всеми государствами, в том числе и Украиной. Новый президент Владимир Зеленский пока не сделал никаких шагов для сближения, а продолжает агрессивную риторику своего предшественника. И, тем не менее, Москва по-прежнему готова к диалогу в любой момент.

«Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, он хороший актер. Я говорю серьезно, смеются. Но одно дело кого-то играть, а другое дело быть кем-то. Нужно уметь найти главные проблемы, увидеть их, найти инструменты решения этих проблем, уметь собрать дееспособных людей в одну команду, наладить с ними хорошие отношения, поверить в них, дать им возможность свободно мыслить и предлагать решения, выбирать эти решения, что очень важно — объяснять миллионам людей мотивы своего поведения при принятии этих решений и, самое главное — иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений», — рассказывает Владимир Путин об украинском президенте.

Трехчасовой очень обстоятельный разговор. Владимир Путин и Си Цзиньпин говорили почти в унисон. Если маховик санкций и торговых войн не остановить сейчас, если не сделать бизнес прозрачным, не предоставить равный доступ к технологиям, в том числе и развивающимся странам, не начать взаимовыгодное сотрудничество, то в мире не будет того самого устойчивого развития. Это очевидно всем. Кроме тех, кто почти три десятилетия после распада СССР диктовал свою волю другим. И не может смириться, что так больше не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин опроверг объединение России и Белоруссии, выступая на площадке ПМЭФ.