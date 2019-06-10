Горячие фото: Кайли Дженнер с подружками устроила вечеринку у бассейна

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Сестра Ким Кардашьян отметила день рождения своей подруги.

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Фото, видео: Instagram @kyliejenner

Кайли Дженнер сразила соцсети пикантными снимками в компании своей подруги — модели Анастасии Караниколау. Фотографии появились на странице Дженнер в Instagram.

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Судя по комментариям самой Кайли, в честь дня рождения ее подруги была устроена вечеринка у бассейна. Мероприятие прошло в ярко-розовых тонах — на всех участницах были розовые купальники, также девушки плавали на розовом надувном матрасе.

Наибольший интерес публики привлек снимок, на котором Дженнер и Караниколау позируют вдвоем. Девушки застыли в сексуальных позах на подвесном матрасе, Анастасия при этом нежно прижалась к плечу Кайли. Всего за два часа после публикации фотография набрала почти два миллиона лайков.

При этом Караниколау выложила на своей странице похожую фотографию — на ней она трепетно держит свою подругу за бедро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новая линейка косметики от Кайли Дженнер оказалась вредна для здоровья.

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