Форум «Свободная Россия» — российским журналистам вход запрещен

, 7:51 Эфирная новость 77

Журналисты из России оказались нежеланными гостями на VII форуме «Свободная Россиия», проходившем в Литве.

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Фото, видео: Пятый канал

Журналистов Пятого канала не пустили на форум «Свободная Россия» в Литве. Охранники заявили нашей съемочной группе: «разрешения нет» — вход запрещен.

При этом на словах участники ежегодного «слета» выступают за свободу слова, а свое детище называют исключительно «демократическим». Однако российским СМИ путь туда закрыт. Такова традиция. Кто на этот раз складывал антироссийские рифмы и почему форум «уже не тот»? Подробности в видеосюжете Артура Ломидзе.

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VII форум с громким названием «Свободная Россия» проходит в литовском курортном городе Тракай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организаторы форума не позволили журналистам «Известий» и «Первого канала» присутствовать на мероприятии.

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Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

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