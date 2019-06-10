Журналистов Пятого канала не пустили на форум «Свободная Россия» в Литве. Охранники заявили нашей съемочной группе: «разрешения нет» — вход запрещен.

При этом на словах участники ежегодного «слета» выступают за свободу слова, а свое детище называют исключительно «демократическим». Однако российским СМИ путь туда закрыт. Такова традиция. Кто на этот раз складывал антироссийские рифмы и почему форум «уже не тот»? Подробности в видеосюжете Артура Ломидзе.

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VII форум с громким названием «Свободная Россия» проходит в литовском курортном городе Тракай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организаторы форума не позволили журналистам «Известий» и «Первого канала» присутствовать на мероприятии.