Богомолову пришлось просить прощения за громкий скандал прямо на «Кинотавре»

Ежегодный фестиваль «Кинотавр» в этом году не только познакомил зрителей с лучшими новинками российского кинематографа, но и поставил точку в громком скандале, главным фигурантом которого стал режиссер Константин Богомолов.

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На вечере, посвященном юбилею глянцевого журнала Tatler, гостям показали фильм возлюбленного Ксении Собчак. Картину презентовали как «подарок» всему российскому бомонду — для того, чтобы весь высший свет научился смеяться над собой. Однако с иронией Богомолов явно переборщил. Многие сцены ленты оказались оскорбительными для тех, пародией на кого они являлись. Так, например, произошло с бизнесвумен Оксаной Лаврентьевой и ее мужем — писателем Александром Цыпкиным.

Спустя полгода режиссеру скандального фильма и обиженным супругам пришлось столкнуться на «Кинотавре». Причем столкнуться достаточно тесно — организаторы посадили Богомолова и Собчак рядом с оскорбленными до глубины души Александром и Оксаной. Воспользовавшись случаем, Константин принес личные извинения за инцидент. Однако бизнесвумен настаивала на том, что извиниться режиссер должен публично — иначе его раскаяние засчитано не будет.

Отказу режиссера каяться у всех на виду Цыпкин даже посвятил отдельную публикацию в Instagram.

Instagram @alexander_tsypkin

Вскоре после этого Богомолов написал таки покаянный пост в своем аккаунте в той же социальной сети.

«Удивительный мир „Кинотавра“. Сердце полно любовью, счастьем и щедростью. Хочется подойти к каждому, обнять и сказать какие-то хорошие слова. И если человек обижен и ему важно, чтобы эти слова были публичны, я с радостью повторю публично: родные, простите, если сделал вам больно!» — написал Константин в той же социальной сети.

Instagram @konbog75

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Константин Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной.