Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к свадьбе: «Как это сложно!»

33-летний певец Влад Топалов поделился с поклонниками в Instagram новостью о подготовке к свадьбе и выходе нового сингла. На фотографии маленький сын Михаил.

«Как вы уже знаете, готовимся к свадьбе, в начале июля. Невозможно, как это сложно! А еще я записываю новые песни. Скоро вы услышите», — говорит звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 10 Июн 2019 в 12:05 PDT

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Новоиспеченные родители хорошо справляются с обязанностями, совмещая их с творчеством. В марте актер опубликовал видео, в котором муж и жена поют новорожденному на английском.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 10 Мар 2019 в 12:12 PDT

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В декабре 2018 года 29-летняя звезда «Орла и Решки» Регина Тодоренко впервые стала матерью. Только через три недели после рождения сына супруги рассказали об этом публике. Телеведущая и певец поделились совместным клипом — подарком Влада жене за рождение сына. На видео юные родители показали значимые события в их жизни: предложение руки и сердца, поездка в Лондон, новость о беременности и кадры с «тайной» свадьбы.

YouTube / Влад Топалов

Ранее 5-tv.ru публиковало видео, на котором Влад и Регина пытаются посреди улицы утихомирить орущего сына с помощью забавного танца.