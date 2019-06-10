Звезды «Алых парусов-2019»!

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23 июня в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади соберутся тысячи выпускников, чтобы встретить рассвет в лучах «Алых парусов».

Фото: Пятый канал

Тема:
Алые паруса 2019 140

Совсем скоро начнется монтаж главной сцены для театрализованного шоу на Дворцовой площади. В этом году сцена будет представлена в виде сложной многоуровневой конструкции, которая будет трансформироваться в течении всего концерта. Организаторы легендарного праздника раскрыли имена исполнителей!

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

«Сегодня город не спит, и снова шансы равны!» Такими словами откроется праздничный концерт для выпускников всей страны. Этот хит исполнит Маркус Рива — популярный диджей, певец, модель, автор-исполнитель песен, актер и телеведущий.

Продолжит выступление музыкальный дуэт #2МАШИ и песни «Время», «Босая» и «Мама, я танцую». Затем эстафету примут хиты Зары и Леры. Приятным сюрпризом для выпускников всех времен станет знаменитый «Зурбаган». Владимир Пресняков исполнит его вместе с BURITO.

 

Также в концерте примут участие Юля Паршута, группа «Марсель». Большой концертный блок представит певец, который совсем недавно завоевал бронзу на «Евровидении». «В самое сердце», «7 цифр», «Лаки стрейнджер» — далеко не весь перечень того, что приготовил Сергей Лазарев для гостей праздника и телезрителей. Еще один финалист «Евровидения», но 2015 года, станет хедлайнером главного выпускного бала страны. Под занавес музыкального вечера на Дворцовой зазвучат хиты Полины Гагариной.

В этом году у легендарного праздника выпускников «Алые паруса» знаменательная дата. Ровно 15 лет назад, после долгого перерыва, он был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Шоу уже давно не просто визитная карточка Санкт-Петербурга, но и всей страны в целом. Это самое романтическое событие лета, аналогов которому нет ни в одном городе мира.

Грандиозный концерт сможет увидеть каждый, в том числе в прямом эфире Пятого канала, в интернете на официальном сайте или в социальных сетях Пятого.

Начало шоу в 22:00!

Тема:
Алые паруса 2019 140
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Звезды «Алых парусов-2019»!

23 июня в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади соберутся тысячи выпускников, чтобы встретить рассвет в лучах «Алых парусов».

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