Звезды «Алых парусов-2019»!

Совсем скоро начнется монтаж главной сцены для театрализованного шоу на Дворцовой площади. В этом году сцена будет представлена в виде сложной многоуровневой конструкции, которая будет трансформироваться в течении всего концерта. Организаторы легендарного праздника раскрыли имена исполнителей!

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

«Сегодня город не спит, и снова шансы равны!» Такими словами откроется праздничный концерт для выпускников всей страны. Этот хит исполнит Маркус Рива — популярный диджей, певец, модель, автор-исполнитель песен, актер и телеведущий.

Продолжит выступление музыкальный дуэт #2МАШИ и песни «Время», «Босая» и «Мама, я танцую». Затем эстафету примут хиты Зары и Леры. Приятным сюрпризом для выпускников всех времен станет знаменитый «Зурбаган». Владимир Пресняков исполнит его вместе с BURITO.

Также в концерте примут участие Юля Паршута, группа «Марсель». Большой концертный блок представит певец, который совсем недавно завоевал бронзу на «Евровидении». «В самое сердце», «7 цифр», «Лаки стрейнджер» — далеко не весь перечень того, что приготовил Сергей Лазарев для гостей праздника и телезрителей. Еще один финалист «Евровидения», но 2015 года, станет хедлайнером главного выпускного бала страны. Под занавес музыкального вечера на Дворцовой зазвучат хиты Полины Гагариной.

В этом году у легендарного праздника выпускников «Алые паруса» знаменательная дата. Ровно 15 лет назад, после долгого перерыва, он был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Шоу уже давно не просто визитная карточка Санкт-Петербурга, но и всей страны в целом. Это самое романтическое событие лета, аналогов которому нет ни в одном городе мира.

Грандиозный концерт сможет увидеть каждый, в том числе в прямом эфире Пятого канала, в интернете на официальном сайте или в социальных сетях Пятого.

Начало шоу в 22:00!