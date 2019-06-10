У Бари Алибасова возникли осложнения. Об этом сообщил сын продюсера. По его словам, один из химических ожогов заживает неправильно.

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Артист до сих пор в медикаментозном сне. Между тем в Роспотребнадзоре заявили, что намерены проверить на соответствие ГОСТу средство для очистки труб, которым отравился продюсер. Более того случай с Алибасовым не единственный.

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Два месяца назад в НИИ имени Склифосовского скончалась женщина, которая также перепутала химикат с пищевым продуктом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. У него диагностировали серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.