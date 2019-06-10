Потап рассказал, почему долго скрывал отношения с Настей Каменских

Счастливый молодожен Потап объяснил, почему несколько лет скрывал отношения с Настей Каменских. Артисты сыграли свадьбу 23 мая, а до этого времени певец отказывался даже комментировать слухи о своем романе.

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Как пишет StarHit, 38-летний Потап признается, что хотел рассказать о своей любви давно, но не считал возможным позволить это себе, поскольку был женат на Ирине Горовой, в 2008 году у них родился сын Андрей. И даже после развода в 2014 году артист продолжал скрывать от публики свою личную жизнь.

«Это было очень трудно сделать. Хотелось всему миру рассказать о том, кто она, как сильно я люблю Настю. Наконец-то упала завеса, и нам стало так легко! Хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа, и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени», — цитирует издание Потапа.

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Теперь, по словам певца, он ничего не скрывает и очень счастлив.

«Пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, мне безразлично», — говорит он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на свадьбу Потап подарил Насте Каменских самолет, на котором пара и отправилась в свадебное путешествие.