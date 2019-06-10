Неизвестные «зацементировали» клавиши уличного пианино, расположенного в одном из дворов Большого проспекта Петроградской стороны в Петербурге.

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Музыкальный инструмент является подарком местным жителям от администрации. Однако, судя по отзывам жильцов близлежащих домов, такой подарок им не нужен, поскольку они уже на протяжении долгого времени вынуждены слушать «неумелую игру» на инструменте даже по ночам.

Как в разговоре с 5-tv.ru признался один из местных жителей, в двор на Большом проспекте любит захаживать молодежь и играть на пианино до поздней ночи, не реагируя на замечания.

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Пятый канал

«Понимаю, что прохожим и гостям города это интересно, но когда ты живешь и у тебя 24 часа в сутки это брынь-брынь», — возмутился мужчина.

Он предположил, что, возможно кто-то из его соседей устал от «концертов» и решил залепить клавиши инструмента цементом. Сейчас пианино пытаются восстановить.

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