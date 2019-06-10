Представлена концепция нового Кодекса об административных правонарушениях РФ

Российское правительство представило новую концепцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Текст документа был опубликован на сайте правительства в понедельник, 10 июня.

«Нормы КоАП должны претерпеть такие изменения, которые будут соответствовать целям указанной реформы, что, несомненно, подразумевает как сокращение составов административных правонарушений, так и изменение подходов к назначению наказаний», — говорится в документе.

Согласно представленной концепции, административные правонарушения разделят на категории. Наказания по ним будут назначаться исходя из их тяжести. Количество видов нарушений сократится.

«Категоризацию административных правонарушений предлагается осуществлять исходя из их характера и степени общественной вредности», — отмечается в концепции.

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Новый Кодекс об административных правонарушениях должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

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